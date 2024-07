Tarta for Companies es una herramienta de búsqueda y solicitud de empleo impulsada por inteligencia artificial y diseñada para agilizar el proceso de búsqueda de empleo. Al funcionar como un asistente personal de empleo, Tarta agrega ofertas de trabajo de diversas fuentes, lo que garantiza una colección completa y sin duplicados de bolsas de trabajo y sitios web de carreras, actualizada cada hora. Esta función tiene como objetivo ahorrar tiempo a los usuarios y evitar que pierdan oportunidades potenciales. La herramienta proporciona una plataforma centralizada para que los solicitantes de empleo exploren oportunidades laborales en una amplia gama de empresas, incluidas empresas destacadas como Tesla, Amazon y Target. En particular, el sistema enfatiza la importancia del momento oportuno en las solicitudes de empleo, lo que permite a los usuarios mantenerse informados y presentar su solicitud con prontitud. Tarta interactúa a través de comandos de lenguaje natural, lo que permite a los usuarios solicitar búsquedas de empleo adaptadas a sus preferencias. Además, la herramienta facilita la comunicación notificando a los usuarios sobre ofertas de trabajo relevantes e incluso ofreciendo asistencia para programar entrevistas. Tarta for Companies es parte del ecosistema más amplio de Tarta, que atiende tanto a personas que buscan empleo como a empresas. Su objetivo es automatizar y mejorar el proceso de búsqueda de empleo, presentando a los usuarios oportunidades relevantes de manera eficiente. La herramienta también ofrece un complemento de Chrome/Edge para mayor comodidad y una base de conocimientos para soporte adicional.

Sitio web: tarta.ai

