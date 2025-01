Sistemas ERP - Aplicaciones más populares - Polinesia Francesa

Fulcrum

Fulcrum reemplaza ERP, MRP y MES con una plataforma de software como servicio (SaaS) de fabricación, que permite a los pequeños y medianos fabricantes mejorar la eficiencia mediante la optimización del flujo de trabajo y la recopilación automatizada de datos. Fulcrum ofrece valor a través de un flujo de trabajo totalmente digital y sin papel que aprovecha el aprendizaje automático, la automatización, el análisis predictivo y la heurística avanzada para impulsar el rendimiento y la rentabilidad. El software no tiene por qué ser complicado. El software que utilizas en tu vida personal (Facebook, Uber, Amazon, etc.) es intuitivo y no necesitas formación para entender cómo funciona. ¿Por qué su software empresarial debería ser diferente? Estamos ayudando a los fabricantes a realizar la transición hacia un software de vanguardia preparado para el futuro que reduce el estrés de las operaciones diarias, saca más provecho de los buenos empleados que son difíciles de contratar, automatiza tareas tediosas y opera de manera más eficiente que lo que existe en el software de fabricación. espacio hoy.