Sistemas de seguimiento de solicitantes - Aplicaciones más populares - Estados Unidos

Freshteam

freshworks.com

Freshteam es el software de recursos humanos inteligente para empresas en crecimiento. Con Freshteam, puede atraer, contratar e incorporar nuevos empleados, despedir empleados salientes, administrar la información de los empleados y el tiempo libre, todo en un solo lugar. Freshteam ayuda a atraer y conseguir los mejores talentos a través de varios canales: un sitio de carreras rápidamente personalizable, integración con múltiples bolsas de trabajo premium y gratuitas, y canales de redes sociales. Una vez que los candidatos están ingresados, los reclutadores pueden colaborar con los gerentes de contratación para seleccionarlos y entrevistarlos, compartir comentarios, dejarse notas entre ellos y, finalmente, contratar y presentar ofertas a los mejores candidatos. Freshteam también permite que el equipo de recursos humanos incorpore nuevos empleados incluso antes del primer día: ya sea completando formularios, firmando documentos o entregando manuales, Freshteam puede hacerlo con unos pocos clics. Además, también le permite crear una lista de tareas de incorporación y asignarla a las personas respectivas. Puede recopilar toda la información necesaria y crear perfiles de empleados (que se desarrollan en un directorio), gestionar los permisos de acceso a la información y los documentos de los empleados, etc. El software de recursos humanos también se ocupa por completo del tiempo libre de los empleados y del autoservicio de los empleados y gerentes para empleados para presentar solicitudes, flujos de trabajo de aprobación de gerentes, informes de tiempo libre para equipos y toda la organización que brindan una vista rápida de las próximas licencias, tendencias de ausentismo y más. Las aplicaciones de Android e iOS le permiten realizar acciones importantes mientras viaja. Freshteam es parte de la familia de productos Freshworks, cuyos productos incluyen el software de atención al cliente Freshdesk, el software de gestión de servicios de TI Freshservice, el software CRM Freshsales, etc., con más de 150.000 empresas en todo el mundo, incluidas Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux y FarmaFácil.