Software de contabilidad - Aplicaciones más populares - Seychelles

Wave

waveapps.com

Wave es una empresa que ofrece servicios financieros y software para pequeñas empresas. Wave tiene su sede en el barrio de Leslieville en Toronto, Canadá. El primer producto de la compañía fue un software de contabilidad en línea gratuito diseñado para empresas con entre 1 y 9 empleados, seguido por software de facturación, finanzas personales y escaneo de recibos (OCR). En 2012, Wave comenzó a diversificarse en los servicios financieros, inicialmente con Payments by Wave (procesamiento de tarjetas de crédito) y Payroll by Wave, seguidos por Lending by Wave en febrero de 2017, que desde entonces ha sido descontinuado.