Software de datos basado en cuentas - Aplicaciones más populares - Ucrania

SocialPeta es la plataforma de análisis y espionaje de creatividades publicitarias líder en el mundo, dedicada a ofrecer las mejores estrategias de marketing y creatividades publicitarias tanto para anunciantes como para editores. SocialPeta, que sirve como una plataforma esencial de inteligencia publicitaria y de marketing, se centra en inteligencia publicitaria, inteligencia de costos, creatividades publicitarias, conocimiento de la audiencia, estrategia publicitaria, etc. SocialPeta ayuda a los usuarios en el análisis en profundidad de las tendencias publicitarias con la representación gráfica detallada de las fluctuaciones. de manera organizada. La enorme base de datos de SocialPeta se obtiene de 73 redes editoriales importantes en 46 países. Esta base de datos contiene más de 980 millones de creatividades publicitarias. Inteligencia con anuncios, mercado, costos, aplicaciones, audiencia, eCom y marca. Ayudarte a desarrollar tu negocio en todas las decisiones de marketing. Actualmente, tenemos más de 200 clientes empresariales, incluidos Google, Supercell, iGG, Fun Plus, Bigo Live, 37games, etc.