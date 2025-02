Software de análisis basado en cuentas - Aplicaciones más populares - Togo

Mutiny

mutinyhq.com

La mayoría de los equipos de marketing no pueden desempeñar un papel significativo a la hora de llegar a las cuentas objetivo porque las estrategias de marketing 1:1 que funcionan no se escalan y las que se escalan no funcionan. Mutiny ayuda a las empresas B2B a generar canales e ingresos a partir de sus cuentas objetivo a través de experiencias personalizadas impulsadas por IA, micrositios 1:1 e inteligencia de cuentas.