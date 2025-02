Software 401(k) - Aplicaciones más populares - Eslovenia

Betterment

Administrar un 401(k) es un desafío. Es por eso que Betterment at Work facilita a los empleadores ofrecer un 401(k) de alta calidad. Desde soporte administrativo continuo y gestión de inversiones, diseño de planes personalizados e integraciones de nómina optimizadas, hacemos el trabajo pesado para que usted no tenga que hacerlo. Brinde a sus empleados acceso a una solución de inversión y ahorro para la jubilación potente y fácil de usar con las carteras personalizables de Betterment at Work, orientación financiera personalizada, capacidad de vincularse a cuentas externas y varias herramientas complementarias de creación de riqueza, ahorro e inversión, todas accesibles. a través de nuestra aplicación móvil. Con Betterment at Work, su 401(k) también se puede mejorar con nuevas funciones, como ofrecer una igualación del 401(k) en los pagos de préstamos estudiantiles, así como beneficios financieros adicionales como nuestra Gestión de préstamos estudiantiles, Ahorros educativos 529 y Asesoramiento financiero 1:1. beneficios*. Con esta combinación moderna de beneficios 401(k) y bienestar financiero, así como educación y herramientas accesibles, Betterment at Work puede ayudarlo a atraer y retener empleados felices y, al mismo tiempo, brindarles los beneficios que necesitan para lograr sus objetivos financieros. *La gestión de préstamos para estudiantes de Betterment at Work (“SLM”) se proporciona en asociación con Spinwheel. Las cuentas 529 y sus planes son mantenidas y administradas por administradores y gerentes de programas fuera de Betterment. Los servicios SLM, 529 y Asesoramiento financiero solo están disponibles como parte de una oferta combinada con un Betterment 401(k) en el plan Pro o Flagship; Se aplican tarifas adicionales por el uso en el plan Pro, servicios no disponibles en el plan Essential.