ReadPaper es una plataforma profesional de lectura de artículos y una comunidad de intercambio académico lanzada por el Instituto de Investigación de Economía Digital del Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao. Contiene casi 200 millones de artículos, casi 270 millones de autores de artículos de investigación científica y casi 30.000 universidades e instituciones de investigación. instituciones, incluidas naturaleza, ciencia, célula, pnas, pubmed, arxiv, acl, cvpr y otras conferencias de revistas reconocidas, que cubren todas las disciplinas conocidas como matemáticas, física, química, materiales, finanzas, informática, psicología, biomedicina, etc. ., creando una comunidad de discusión académica profesional. El trabajo de investigación científica no puede separarse de la ayuda de los artículos. Cómo entender los artículos y leerlos bien es una gran propuesta en sí misma. Nuestra misión es: "Que no haya artículos difíciles de leer en el mundo".

Sitio web: readpaper.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a ReadPaper. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.