El sitio web chino del New York Times (cn.NYTimes.com) es el primer producto mediático chino de The New York Times Company, cuyo objetivo es ofrecer a los lectores informes de alto nivel sobre la actualidad mundial, los negocios y la vida cultural. El contenido del sitio web está especialmente diseñado para lectores chinos, incluidas traducciones al chino de informes en inglés del New York Times, así como contenido original escrito por escritores chinos específicamente para el sitio web chino.

Sitio web: cn.nytimes.com

