NIKE, Inc. () es una corporación multinacional estadounidense que se dedica al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización y venta mundial de calzado, indumentaria, equipos, accesorios y servicios. La empresa tiene su sede cerca de Beaverton, Oregón, en el área metropolitana de Portland. Es el mayor proveedor mundial de calzado y ropa deportivos y un importante fabricante de equipos deportivos, con ingresos superiores a 37,4 mil millones de dólares en su año fiscal 2020 (que finaliza el 31 de mayo de 2020). En 2020, empleaba a más de 75.400 personas en todo el mundo. En 2020, la marca por sí sola estaba valorada en más de 32 mil millones de dólares, lo que la convierte en la marca más valiosa entre las empresas deportivas. Anteriormente, en 2017, la marca Nike estaba valorada en 29.600 millones de dólares. Nike ocupó el puesto 89 en la lista Fortune 500 de 2018 de las corporaciones más grandes de Estados Unidos por ingresos totales. La compañía fue fundada el 25 de enero de 1964, como Blue Ribbon Sports, por Bill Bowerman y Phil Knight, y se convirtió oficialmente en Nike, Inc. el 30 de mayo de 1971. La empresa toma su nombre de Nike, la diosa griega de la victoria. Nike comercializa sus productos bajo su propia marca, así como Nike Golf, Nike Pro, Nike+, Air Jordan, Nike Blazers, Air Force 1, Nike Dunk, Air Max, Foamposite, Nike Skateboarding, Nike CR7 y subsidiarias que incluyen Brand Jordan. y conversar. Nike también fue propietaria de Bauer Hockey (más tarde rebautizada como Nike Bauer) de 1995 a 2008, y anteriormente fue propietaria de Cole Haan, Umbro y Hurley International. Además de fabricar ropa y equipamiento deportivo, la empresa opera tiendas minoristas bajo el nombre de Niketown. Nike patrocina a muchos atletas y equipos deportivos de alto perfil en todo el mundo, con las marcas comerciales altamente reconocidas de "Just Do It" y el logotipo Swoosh.

Sitio web: nike.com

