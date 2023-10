New Balance Athletics, Inc., mejor conocida simplemente como New Balance, es uno de los principales fabricantes de ropa y calzado deportivo del mundo. Con sede en Boston, Massachusetts, la corporación multinacional fue fundada en 1906 como New Balance Arch Support Company.

Sitio web: newbalance.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a New Balance. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.