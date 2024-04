ModelFront AI makes human-quality translation radically more efficient, by predicting which machine translations don't require human editing or review.

