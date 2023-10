"MANGA Plus by SHUEISHA" es el lector de manga oficial de Shueisha Inc. y está disponible en todo el mundo. Publicamos los mejores manga del mundo como Naruto, Dragon Ball, One Piece, Bleach y otros más. ¡¡Puedes leer los últimos capítulos del mejor manga GRATIS, DIARIO y SIMULTÁNEAMENTE con su lanzamiento en Japón!!

Sitio web: mangaplus.shueisha.co.jp

