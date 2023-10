Crunchyroll, Inc. es una distribuidora, editora y empresa de licencias estadounidense centrada en la transmisión de anime, manga y doramas. Fundado en 2006 por un grupo de graduados de la Universidad de California en Berkeley, el canal de distribución y el programa de asociación de Crunchyroll ofrece contenido a 70 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Crunchyroll es una subsidiaria de Otter Media, que es una subsidiaria de WarnerMedia de AT&T. Crunchyroll tiene oficinas en San Francisco, Los Ángeles, Chișinău y Tokio, y es miembro de la Asociación de Animaciones Japonesas (AJA). "Crunchyroll-Hime", también conocida como "Hime", es la mascota oficial de Crunchyroll. Crunchyroll ofrece más de 1.000 programas de anime, más de 200 dramas de Asia oriental a los usuarios y 50 títulos de manga como Crunchyroll Manga, aunque no toda la programación está disponible en todo el mundo. debido a restricciones de licencia. Crunchyroll superó el millón de suscriptores pagos en febrero de 2017 y tiene más de 3 millones de suscriptores pagos en 2020. Crunchyroll también selecciona algunos títulos de anime para su lanzamiento en video casero a través de sus socios de distribución (Funimation, Sentai Filmworks y Viz Media en Norteamérica, Anime Limitado en el Reino Unido).

Sitio web: crunchyroll.com

