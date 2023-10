Google Keep es un servicio de toma de notas desarrollado por Google. Lanzado el 20 de marzo de 2013, Google Keep está disponible en la web y tiene aplicaciones móviles para los sistemas operativos móviles Android e iOS. Keep ofrece una variedad de herramientas para tomar notas, incluidos texto, listas, imágenes y audio. Los usuarios pueden configurar recordatorios, que están integrados con Google Now. El texto de las imágenes se puede extraer mediante reconocimiento óptico de caracteres y se pueden transcribir grabaciones de voz. La interfaz permite una vista de una sola columna o de varias columnas. Las notas se pueden codificar por colores y se pueden aplicar etiquetas para su organización. Las actualizaciones posteriores han agregado funcionalidad para fijar notas y colaborar en notas con otros usuarios de Keep en tiempo real. Google Keep ha recibido críticas mixtas. Una revisión justo después de su lanzamiento en 2013 elogió su velocidad, la calidad de las notas de voz, la sincronización y el widget que se podía colocar en la pantalla de inicio de Android. Las revisiones de 2016 criticaron la falta de opciones de formato, la imposibilidad de deshacer los cambios y una interfaz que solo ofrece dos modos de visualización, donde ninguno de los dos gustó por su manejo de notas largas. Sin embargo, Google Keep recibió elogios por funciones que incluyen acceso universal a dispositivos, integración nativa con otros servicios de Google y la opción de convertir fotos en texto mediante reconocimiento óptico de caracteres.

Sitio web: google.com

