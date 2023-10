Alimento. Lo entendemos. Todos tenemos nuestros favoritos. Con Deliveroo, recibe tus restaurantes locales favoritos y comida para llevar directamente en tu puerta. Todo está en el menú. Desde cadenas amadas a nivel nacional, como KFC, Wagamama, Nando's, Burger King y Subway, hasta comidas locales y tu comida para llevar favorita, los tenemos todos esperando que te los entreguemos listos para comer. Desde china hasta cubana, desde sushi hasta ensaladas y desde pizza hasta peruana, hay comida para todos en Deliveroo. Si se ha quedado sin leche o huevos, también puede realizar pedidos en uno de nuestros socios de comestibles y recibir lo esencial directamente en su puerta. Cuando comemos bien, nos sentimos bien. Sea, pues, nuestro invitado. Ordene comida para llevar de cadenas amadas a nivel nacional en el Reino Unido, incluidas Wagamama, Shake Shack, KFC, Dishoom, Taco Bell, Five Guys, Pho, Burger King, Nando's, Pret A Manger, Tortilla, Wahaca, Gourmet Burger Kitchen, Pizza Pilgrims, Byron. y todos tus favoritos locales. Con miles de productos comestibles disponibles, desde productos básicos diarios como leche, huevos y pan, hasta ingredientes para cocinar y delicias deliciosas, estamos aquí para entregarle los alimentos que necesita de Co-op, Waitrose, Whole Foods, Sainsbury's, Aldi y One Stop. , Morrisons, Nisa y más.

Sitio web: deliveroo.co.uk

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Deliveroo. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.