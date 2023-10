Amazon.com, Inc., es una empresa de tecnología multinacional estadounidense con sede en Seattle, Washington. Amazon se centra en el comercio electrónico, la computación en la nube, la transmisión digital y la inteligencia artificial. Se considera una de las cuatro grandes empresas tecnológicas, junto con Google, Apple y Facebook. Se la ha denominado "una de las fuerzas económicas y culturales más influyentes del mundo", así como la marca más valiosa del mundo. Amazon es conocida por su disrupción de industrias bien establecidas a través de la innovación tecnológica y la escala masiva. Es el mercado en línea, proveedor de asistente de inteligencia artificial, plataforma de transmisión en vivo y plataforma de computación en la nube más grande del mundo, medido por ingresos y capitalización de mercado. Amazon es la mayor empresa de Internet por ingresos del mundo. Es el segundo empleador privado más grande de Estados Unidos y una de las empresas más valiosas del mundo. Amazon fue fundada por Jeff Bezos en Bellevue, Washington, el 5 de julio de 1994. La empresa comenzó como un mercado en línea de libros, pero se expandió para vender productos electrónicos, software, videojuegos, ropa, muebles, alimentos, juguetes y joyas. En 2015, Amazon superó a Walmart como el minorista más valioso de Estados Unidos por capitalización de mercado. En 2017, Amazon adquirió Whole Foods Market por 13.400 millones de dólares, lo que aumentó sustancialmente la huella de Amazon como minorista físico. En 2018, Bezos anunció que su servicio de entrega en dos días, Amazon Prime, había superado los 100 millones de suscriptores en todo el mundo. Amazon distribuye descargas y streaming de vídeos, música y audiolibros a través de sus filiales Prime Video, Amazon Music, Twitch y Audible. Amazon también tiene una rama editorial, Amazon Publishing, un estudio de cine y televisión, Amazon Studios, y una filial de computación en la nube, Amazon Web Services. Produce productos electrónicos de consumo, incluidos lectores electrónicos Kindle, tabletas Fire, Fire TV y dispositivos Echo. Además, las adquisiciones de Amazon incluyen Ring, Twitch, Whole Foods Market e IMDb. Entre varias controversias, la empresa ha sido criticada por extralimitación en la vigilancia tecnológica, una cultura laboral hipercompetitiva y exigente, evasión fiscal y prácticas anticompetitivas.

Sitio web: amazon.com

