La plataforma de comprensión de documentos Allganize AI, Alli, está diseñada para proporcionar soluciones innovadoras para diversos desafíos de productividad empresarial. Alli ofrece chatbots de IA, chatGPT empresarial y OCR de IA, lo que la convierte en una solución integral para el procesamiento y análisis de documentos. Utiliza aprendizaje automático y reconocimiento de patrones para procesar documentos estructurados y no estructurados, logrando una precisión excepcional con una tasa de éxito superior al 99%. Alli GPT es particularmente adecuado para casos de uso de búsqueda empresarial, ya que proporciona respuestas precisas de fuentes internas y externas, eliminando la necesidad de buscar en múltiples documentos. Alli Capture, por otro lado, automatiza la captura de datos de documentos estructurados y no estructurados, reduciendo significativamente el tiempo y los costos causados ​​por errores e ineficiencias al procesarlos manualmente. Alli Answer es una herramienta de procesamiento del lenguaje natural que proporciona respuestas rápidas y precisas a las preguntas de los usuarios, organizando la información de una manera fácil de usar. Allganize aborda las luchas de productividad que enfrentan diferentes industrias, incluidas las de juegos, tecnología de la información, comercio electrónico, sector público, construcción, petróleo y gas, seguros, servicios financieros y recursos humanos. Los modelos previamente entrenados y los modelos avanzados de flujo de datos de Allganize pueden crear soluciones personalizadas para estas industrias en días, sin necesidad de codificación. También mantiene altos niveles de seguridad al adherirse a las regulaciones y estándares de seguridad, implementar prácticas de diseño seguras y realizar revisiones continuas para garantizar la seguridad de la plataforma. En general, Allganize tiene un conjunto de herramientas que pueden ayudar a las organizaciones a extraer información de sus datos no estructurados de manera eficiente, automatizando tareas repetitivas y mundanas y aumentando la precisión.

Sitio web: allganize.ai

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Allganize. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.