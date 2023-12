Enhance your experience with the desktop app for Việc Làm 24h on WebCatalog Desktop for Mac, Windows, Linux.

Chúng tôi, Công ty cổ phần Nguồn Nhân Lực Siêu Việt, là đơn vị chủ quản của 4 website việc làm nổi tiếng: Timviecnhanh.com, Vieclam24h.vn và Viectotnhat.com, Mywork.com.vn.Với sứ mệnh là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc, đội ngũ nhân viên của Siêu Việt đã và đang không ngừng cố gắng, cống hiến hết mình trong việc cung cấp các dịch vụ tuyển dụng và tìm việc miễn phí. Chúng tôi tự hào khẳng định: dịch vụ mà Siêu Việt cung cấp cho khách hàng (nhà tuyển dụng và người tìm việc) là DỊCH VỤ TỐT NHẤT và NGÀY CÀNG TỐT HƠN.Quan điểm về triết lý kinh doanh của Siêu Việt là TUÂN THỦ: tuân thủ Pháp Luật Việt Nam, tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Từ quan điểm đó, Siêu Việt đã áp dụng một bộ quy tắc về đạo đức, ứng xử trong mọi hoạt động liên quan đến cổ đông, nhân viên, đối tác, khách hàng và nhà cung cấp. Cũng nhờ vậy, chúng tôi đã thành công trong việc tạo ra một môi trường hoạt động minh bạch, tạo nền móng để xây dựng lòng tin và cung cấp cho người dùng trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời.Siêu Việt tự hào đã kết nối thành công hơn 500.000 doanh nghiệp với 6.200.000 người tìm việc thông qua các dịch vụ của mình trong suốt 15 năm qua và sẽ luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên chặng đường tìm kiếm nhân tài và tìm kiếm việc làm của khách hàng.Thế mạnh dùng công nghệ để nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành, dịch vụ cốt lõi tuyển dụng nhân sự được Việc Làm 24H cung cấp với chi phí siêu rẻ trong thời gian cực ngắn.

