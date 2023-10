Virtonomics ist ein Geschäftsstrategiespiel, das auf realen Wirtschafts-, Geschäfts-, Unternehmertums- und Managementprinzipien basiert. Der Zweck des Spiels besteht darin, ein profitables und wettbewerbsfähiges Unternehmen aufzubauen. Jeder Spieler erhält ein Startkapital, mit dem er das virtuelle Unternehmen nach seinem individuellen Szenario weiterentwickeln kann. Benutzer passen ihre Geschäftsziele, Strategien und Taktiken an. Virtonomics ist äußerst vielseitig – Spieler wählen ihre eigenen Geschäftsziele, Strategien und Taktiken. Wie im wirklichen Leben haben Einzelpersonen die Möglichkeit, sich in den Bereichen Einzelhandel, Hightech, Fertigung, Landwirtschaft, Medizin usw. zu wagen. Jedes Unternehmen kann hochprofitabel sein – alles, was es braucht, ist Wissen und Entschlossenheit, um seine Ziele zu verfolgen.

Website: virtonomics.com

