Icycle ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem Sie als nackter Radfahrer allein in einer tödlichen postapokalyptischen Welt unterwegs sind. Ohne Freunde, ohne Feinde und ohne jemanden, den man lieben kann, erleben Sie eine wirklich kalte, raue Welt, in der die Gefahr Ihr einziger Reiz ist. Fahren Sie mit dem Fahrrad durch den Planeten, auf dem die Zeit stehengeblieben ist, manövrieren Sie über vereiste Hänge, weichen Sie gefährlichen Eiszapfen aus, lassen Sie alle Blasen platzen und genießen Sie es, diese großartige Landschaft ganz für sich allein zu haben. Und da niemand da ist, der dich beurteilt, kannst du so viele lächerliche Outfits tragen, wie du willst. Kannst du das Ende der gefrorenen Meeresstrecke erreichen, um dieses Spiel zu gewinnen? Fahren – A/D oder Pfeile nach links/rechts. Springen – W oder Pfeil nach oben. Icycle wurde von Damp Gnat Games erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Sie können Icycle kostenlos auf Poki spielen. Icycle kann derzeit nur auf Ihrem Computer gespielt werden.

