Dirk Valentine ist ein Plattform-Action-Spiel von Nitrome. Landen Sie auf gefährlichem feindlichem Territorium und retten Sie die Gefangenen vor dem drohenden Tod! Dieses Kampfplattformspiel fordert Sie heraus, Flotten gruseliger Wachen zu zerstören. Sehen Sie sich die leuchtenden Sterne an, um Tipps zu erhalten, und helfen Sie Dirk, den Kampf für sein Volk zu gewinnen! Bewegen Sie sich mit WASD. Schießen Sie den Ringkampf per Mausklick. Dirk Valentine wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL für Poki in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Höhlenchaos, Meuterei, Skywire, Twin Shot, Testsubjekt Grün und Testsubjekt Blau

Website: poki.com

