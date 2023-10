Chair.io ist ein lustiges io-Spiel, bei dem man andere Spieler von einer Plattform stoßen muss, während man auf einem Bürostuhl sitzt. Es ist, als würde man in den Autoscootern auf einem Jahrmarkt sitzen und sich wünschen, man könnte es auch im wirklichen Leben tun. Rempele die anderen Spieler so fest an, wie du kannst, um sie wegzustoßen! Das Spiel beinhaltet einen Turnieraufbau, bei dem Sie zunächst Qualifikationsrunden bestehen müssen, bevor Sie im Viertelfinale landen. Wenn Sie das Viertelfinale gewinnen, stehen Sie im Halbfinale und vielleicht sogar im großen Finale! Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Charakter mit Power-Ups verbessern, z. B. mit erhöhter Stoßkraft und mehr Geschwindigkeit. Bewegen – Cursor/Klick Stuhl.io wurde von Kiemura erstellt. Dies ist ein Zwei-Mann-Studio mit Sitz in Finnland. Kiemura hat auch Piranh.io erstellt

Website: poki.com

