Block the Pig ist ein Puzzlespiel, bei dem Sie ein Schwein fangen müssen, indem Sie Blöcke platzieren. Das Spiel besteht aus verschiedenen Runden, die im Laufe der Zeit immer schwieriger werden. Wenn Sie das Schwein entkommen lassen, wird das Spiel zurückgesetzt und Sie müssen von vorne beginnen. Seien Sie also vorsichtig! Wie viele Runden schaffst du? Klicken Sie auf die Kacheln, um einen Block zu platzieren. Block the Pig wurde von Sun Temple erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

Website: poki.com

