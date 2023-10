Stellen Sie sich eine Welt vor, die Sie endlos erkunden könnten und dabei ständig eine endlose Menge völlig neuer Inhalte und Abenteuer finden würden. Was wäre, wenn Sie auch jede Aktion auswählen könnten, die Ihnen einfällt, anstatt sich von der Fantasie der Entwickler einschränken zu lassen, die das Spiel erstellt haben? Das ist AI Dungeon. Jede Aktion, die Sie ausführen, alles, was Sie sagen, wohin Sie gehen, in jedem Zeitraum, in dem Sie spielen möchten – es warten unendlich viele Abenteuer auf Sie. AI Dungeon ist das erste grenzenlose Text-Abenteuerspiel seiner Art, das mit extrem fortschrittlicher künstlicher Intelligenz und einem riesigen tiefen neuronalen Netzwerk als Kern aufgebaut ist.

Website: aidungeon.cc

