Interaktive Fernunterstützung mittels Augmented Reality. Sehen Sie sich Probleme in der Ausrüstung – von Anlagenmaschinen bis hin zu Servern – jederzeit direkt von Ihrem Schreibtisch aus an, indem Sie auf die Smartphone-Kamera eines Benutzers am entfernten Standort zugreifen.

Website: accounts.zoho.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Zoho Lens verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.