Zeta Global

Die Zeta Marketing Platform (ZMP) liefert das, was für Ihr Unternehmen am wichtigsten ist – echtes Wachstum. Basierend auf einer branchenführenden Kombination aus proprietären Daten und KI ermöglicht ZMP Marketingfachleuten die Schaffung individueller Omnichannel-Erlebnisse, die Akquise, Umsatzwachstum und Kundenbindung sowie eine höhere Marketingeffizienz fördern. Erkennen Sie Ihre besten Kunden und Interessenten über alle Kanäle und Geräte hinweg und stellen Sie das richtige Angebot und den richtigen Inhalt zur richtigen Zeit und auf dem bevorzugten Kanal bereit, basierend auf einzigartigen Attributen und unübertroffenen prädiktiven Erkenntnissen. Natives CDP und Identitätsauflösung Die Zeta-Marketingplattform umfasst eine native CDP-Lösung, die Zetas umfangreiches Identitätsdiagramm nutzt, um anonyme Benutzer zu identifizieren und sie kanalübergreifend mit aussagekräftigen, individuellen Erlebnissen anzusprechen. Sie können die Identitätsauflösung, Vereinheitlichung und Hygieneanforderungen Ihrer Marke mit einer intuitiven visuellen Low-Code-Oberfläche konfigurieren. Die Lösung von Zeta basiert auf der Stärke und dem Umfang unseres deterministischen Datensatzes (mehr als 750 Millionen Identitäten weltweit) und bietet eine einzigartige Tiefe des Kundenwissens. · Erzielen Sie eine einheitliche, dauerhafte Sicht auf Ihre Kunden und Interessenten. · Bewahren Sie Ihre Identität mit strenger ID-Auflösung und integrierter Datenhygiene. · Integrieren Sie jede Datenquelle mit sofortigem Zugriff und Echtzeitaktualisierungen. Interessentenakquise in großem Maßstab. Nutzen Sie die kontinuierlich aktualisierten demografischen, Verhaltens- und Absichtssignale von Zeta Entdecken Sie Verbraucher auf dem Markt für Ihre Produkte. Nur die Zeta-Marketingplattform kombiniert einen proprietären deterministischen Datensatz, industrietaugliche Identifikatoren und eine Komplettlösung für die Omnichannel-Orchestrierung und -Aktivierung. Zeta bietet die Einblicke, die Sie benötigen, um sicherzustellen, dass Ihre Strategie ergebnisorientiert und messbar ist. · Entdecken Sie Kaufinteressenten mit deterministischen Daten und Absichtssignalen. · Führen Sie Ihre Omnichannel-Akquisestrategien in großem Maßstab aus. · Finden und binden Sie neue Kunden, die wie Ihre besten Kunden aussehen. Omnichannel-Engagement. Zeta bietet eine einzige Plattform, um jedes Kundenerlebnis zu orchestrieren – über alle Kanäle hinweg im gesamten Lebenszyklus eines Individuums. Sie können Kunden und Interessenten über Tausende von kostenpflichtigen und eigenen Kanälen aktivieren und jede Interaktion mit aktuellen Erkenntnissen optimieren, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Lassen Sie sich von unserer leistungsstarken KI bei den besten Entscheidungen leiten. Mit der Zeta-Marketingplattform können Sie sich von einer individuellen Strategie für jeden Kanal zu einer ganzheitlichen Customer-Experience-Strategie weiterentwickeln, die berücksichtigt, wie Einzelpersonen Ihre Marke über die von ihnen bevorzugten Kanäle ansprechen. · Erkennen Sie jeden Einzelnen über alle Kanäle und Geräte hinweg. · Sprechen Sie Einzelpersonen mit erweiterten Kundendaten und umsetzbaren Erkenntnissen an. · Orchestrieren Sie Omnichannel-Nachrichten mit 1:1-Angeboten und maßgeschneiderten Inhalten

Kategorien :

Website: zetaglobal.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Zeta Global verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.