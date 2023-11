Yellowbricks Mission ist es, die nächste Generation zu einer Karriere zu inspirieren, die ihren Talenten und Leidenschaften entspricht, und zwar an den Universitäten und Marken, die sie kennen und denen sie vertrauen. In Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Universitäten, Marken und Branchenexperten schafft Yellowbrick Lernerfahrungen, die den Führungskräften von morgen dabei helfen, Karrierewege in wachsenden, globalen Branchen zu entdecken und zu verfolgen, die ihren Leidenschaften entsprechen, darunter Mode, Sport, Schönheit, Musik und Medien .

Website: yellowbrick.co

