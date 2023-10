VMEdu ist führend in der Berufsausbildungs- und Zertifizierungsbranche und hat über sein globales Netzwerk von über 1.100 Schulungsanbietern die Ausbildung von über 500.000 Studenten aus über 3.500 Unternehmen in über 150 Ländern mit einer Erfolgsquote von 98,7 % ermöglicht. Mit den Plattformkursen von VMEdu können Schulungsanbieter mithilfe der Online- und Präsenzkursmaterialien von VMEdu qualitativ hochwertige Schulungen durchführen und Studenten nahtlos für geplante Kurse von VMEdu anmelden. Studierende und Mitarbeiter können außerdem über ein einziges Portal an Online-Kursen, Videovorträgen, Podcasts, simulierten Praxistests und vielem mehr teilnehmen. VMEdu beseitigt alle Sorgen hinsichtlich der Entwicklung von Kursmaterialien, der Erstellung von Videokursen und der Entwicklung von Podcasts, simulierten Praxistests und mehr. Neben professionellen Schulungsorganisationen unterstützt VMEdu mit seinen Plattformangeboten auch Unternehmen bei der Erfüllung ihrer unterschiedlichen Schulungsbedürfnisse. VMEdu dient als Marktplatz, indem es Content-Experten aus der ganzen Welt zusammenbringt und seine hochmoderne Expertise in der Content-Erstellung nutzt, um Online- und Präsenzkurse von höchster Qualität zu erstellen. Diese Qualität wird Studierenden weltweit durch sein globales Netzwerk von über 1100 Ausbildungspartnern geboten. Zu jedem VMEdu-Kurs gehört die Zusicherung konsistenter, qualitativ hochwertiger Inhalte, die in verschiedenen Formaten präsentiert werden – etwa Videos, Podcasts, simulierte Tests und mobile Apps, die den Studierenden ein umfassendes und praktisches Lernerlebnis bieten.

