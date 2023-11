VIVAHR ist das am schnellsten wachsende Bewerber-Tracking-System für kleine Unternehmen in den USA. VIVAHR macht es einfach: - Jobs zu veröffentlichen - Kandidaten zu verwalten - mit Teammitgliedern zusammenzuarbeiten - Berichte/Einblicke zu erstellen. So einfach ist das! Beginnen Sie mit einer kostenlosen Stellenausschreibung auf über 50 Jobbörsen. Der durchschnittliche Neukunde hat in 6 Minuten einen Job live.

Website: vivahr.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit VIVAHR verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.