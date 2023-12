Verwandeln Sie Ihr Excel in eine Erkenntnismaschine, die jeder bedienen kann. Visualisieren Sie Ihre Tabellenkalkulationen als prädiktive Dashboards, automatisieren Sie Finanzberichte und arbeiten Sie gemeinsam an Was-wäre-wenn- und Risikoanalysen, während Sie gleichzeitig das Modell und sensible Daten schützen und genau steuern, wie viel jede einzelne Person damit interagieren kann. Behalten Sie die Flexibilität einer Tabellenkalkulation bei – nutzen Sie die vertraute Syntax von Excel – einschließlich dynamischer Arrays und XLOOKUPs – und analysieren Sie schnell das Modell und seine Szenarien und erstellen Sie interaktive Visualisierungen für Ihr Team. Behalten Sie die Kontrolle – steigern Sie die Fähigkeiten Ihres Teams, Erkenntnisse aus der zentralen Tabelle zu gewinnen und Informationen auf sichere und organisierte Weise, die Sie kontrollieren, in die zentrale Tabelle einzubringen. Erhalten Sie Antworten in wenigen Minuten – richten Sie eine Visualisierungsebene für Ihr Team ein, um dem zentralen Modell „Was-wäre-wenn“-Fragen zu stellen, Szenarien und Risiken zu analysieren und interaktive Erkenntnisse in wenigen Minuten auszutauschen. Weniger Fehler, mehr Sicherheit – verbessern Sie die Datengenauigkeit, reduzieren Sie das Fehlerrisiko, schützen Sie vertrauliche Informationen und treffen Sie schneller bessere Entscheidungen.

Website: visyond.com

