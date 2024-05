VCAT.AI ist eine KI-basierte SaaS-Lösung zur automatischen Erstellung von Marketingvideos. Produziert Marketingvideos nur mit Produkt-URL in nur 1 Minute. Nicht nur Dutzende kurze Marketingvideos, sondern auch Bannerbilder in jeder Größe gleichzeitig. VCAT.AI hat letztes Jahr die Beta gestartet und wächst schnell. Wir haben unser Wachstumspotenzial durch die Sicherung langfristiger Partnerschaften in verschiedenen Branchen und die Integration in mehrere Plattformen innerhalb von nur einem Jahr nach der Einführung unter Beweis gestellt. Wir bereiten uns jetzt auf eine globale Expansion vor, basierend auf den Bedürfnissen unserer CES-Partner. Vorbereitung auf die generative Video-KI-Lösung, die Videos und Bilder mit nur einem Klick oder Text erstellt.

Website: vcat.ai

