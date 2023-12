UASDVIRTUAL öffnet seine Türen, um auf die Anforderungen der neuen Zeit in einem historischen Moment der beschleunigten Entwicklung und des Einflusses der Informations- und Kommunikationstechnologien auf das tägliche Leben von Menschen und Städten zu reagieren. Bildung skizziert ein neues Szenario im Lehr-Lern-Prozess: Das durch den Computer vermittelte digitale Zeitalter bricht mit traditionellen Paradigmen und führt zu einem großen Wandel im Bildungsmodell, und das Aufkommen neuer Kommunikationsmöglichkeiten ermöglicht es uns, die Möglichkeit dazu zu bieten Verbreiten Sie Wissen durch Fernunterricht. Das Primacy of America fügt im Einklang mit der Zeit und mit der Absicht, die Kluft zu verringern, die die überwiegende Mehrheit von den Vorteilen der Kultur entfernt, in sein Lehrplanangebot die verschiedenen Distanzmodalitäten ein, um den Studenten mehr und bessere Möglichkeiten zu bieten. Studenten, die aus zeitlichen, beruflichen, räumlichen oder familiären Gründen nicht in der Lage sind, einen Hochschulabschluss systematisch anzustreben. Der UASD Virtual Campus bietet allen seinen Nutzern ein Werkzeug zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Wissensvermittlung, das es ihnen ermöglicht, die räumlichen und zeitlichen Barrieren des traditionellen Bildungsmodells zu überwinden. Dieser virtuelle Raum stellt ihnen vielfältige Lernressourcen zur Verfügung und integriert Web 2.0-Tools, um die Empfänger dieser Community zu ermutigen, sich in eine dynamische Umgebung einzufügen und dabei IKT im Lernmanagement zu nutzen.

Website: uasd.edu.do

