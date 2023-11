TiDB Cloud

Vollständig verwalteter TiDB-Dienst. Profitieren Sie von der enormen Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit von TiDB-Datenbanken in einem vollständig verwalteten Dienst. TiDB (/’taɪdich:/, „Ti“ steht für Titanium) ist eine verteilte Open-Source-NewSQL-Datenbank, die Hybrid Transactional and Analytical Processing (HTAP)-Workloads unterstützt. Es ist MySQL-kompatibel und zeichnet sich durch horizontale Skalierbarkeit, starke Konsistenz und hohe Verfügbarkeit aus. TiDB kann vor Ort oder in der Cloud bereitgestellt werden.

Website: pingcap.com

