Testlio ist ein globales Softwaretestunternehmen mit bewährten Lösungen für manuelles Testen, Testautomatisierung und integriertes Softwaretesten. Unser einzigartiger Testansatz kombiniert Menschen und Maschinen, um digitalen Innovatoren dabei zu helfen, Qualitätsprodukte in großem Maßstab zu liefern. An jedem Ort. Auf jedem Gerät. In jeder Sprache. Über jede Zahlungsmethode. Zu unseren Kunden zählen weltweit führende globale Unternehmen wie Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair und mehr. Auch die innovativsten und am schnellsten wachsenden Unternehmen der Welt arbeiten für ihre Softwaretests mit Testlio zusammen, darunter Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market und viele mehr. Von der Bewältigung komplexer Herausforderungen bis hin zur Bereitstellung außergewöhnlicher Ergebnisse bieten Ihnen unsere KI-gestützten Lösungen die Flexibilität, Innovation und bewährte Qualität, die Sie für Ihren Erfolg benötigen: Testautomatisierung: Wenn Sie eine leistungsstarke, vertrauenswürdige und umfassende automatisierte Testabdeckung benötigen, ist Testlio Ihr Partner. Mit einem verteilten Netzwerk realer Geräte, einem ausgefeilten Governance-Modell, einem übertragbaren und auf Standards basierenden Framework und einem globalen Team von Qualitätsingenieuren bietet Testlio die flexibelste Testautomatisierungslösung, die heute verfügbar ist. Unsere primären Testautomatisierungstechniken sind die automatisierte Testentwicklung und das Testautomatisierungsmanagement. Manuelles Testen: Wenn Ihre digitale Anwendung, Ihr Streaming-Event, Ihr lokales Erlebnis und/oder Ihr Zahlungssystem einwandfrei funktionieren müssen, ist Testlio Ihre Wahl. Mit einer Abdeckung von über 1.200 Geräten, über 400 Zahlungsmethoden, über 150 Ländern und über 100 Sprachen ist Testlio die bewährteste Lösung für Ihre anspruchsvollsten Quality-Gate-Anforderungen. Unsere primären manuellen Testtechniken sind explorative Tests, Skripttests, Rauchtests und Problemvalidierung. Fuesd-Softwaretests: Wenn Ihre Software-Release-Strategie eine Kombination aus automatisierten und manuellen Tests erfordert, ist Testlio bestens dafür gerüstet. Durch die Nutzung eines signalgesteuerten Ansatzes, der KI- und DevOps-Integrationen ermöglicht und sicherstellt, dass die Testarbeit auf die richtige Mischung aus Menschen und Maschinen abgestimmt ist, erweist sich Fused Software Testing als die innovativste Lösung auf dem Markt. Unterstützung von QA-Leitern bei der Bewältigung von Herausforderungen in Bezug auf Qualität, Kapazität und pünktliche Freigaben. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: testlio.com

