TeQatlas ist die Augmented Investment Intelligence-Plattform, die darauf abzielt, den gesamten Anlageprozess vollständig zu integrieren und zu rationalisieren – von der Geschäftsanbahnung, der Ausführung, der Überwachung bis zum Ausstieg für Investoren einerseits und die wiederkehrende Kapitalbeschaffung für Unternehmer in verschiedenen Phasen andererseits zu rationalisieren. TeQatlas erleichtert das Sammeln, Investieren und Aussteigen von Mitteln und beseitigt gleichzeitig ineffiziente Preis- und Vermittlerbarrieren sowie Risiken. TeQatlas ist darauf ausgelegt, eine verstärkte KI-gestützte Zusammenarbeit von Investor zu Investor und Investor zu Investor zu verbinden und zu nutzen, indem das soziale, intellektuelle und finanzielle Kapital der Teilnehmer in die Plattform einbezogen wird. Einer der wichtigsten Vorteile der TeQatlas-Plattform ist der Netzwerkeffekt. Die potenzielle Netzwerkkapazität, die wir erreichen können, beträgt Millionen von Benutzern. Und hier ist unsere Vision der Zielgruppe bzw. der Nutzer, die am Netzwerk teilnehmen sollen. Investoren (Kapitalangebotsseite) – auf der Suche nach erstklassigen Investitionsmöglichkeiten, einschließlich erfahrener privater und institutioneller Anleger: Risikokapitalfirmen, einzelne Angels und vermögende Privatpersonen mit beträchtlicher Geschäftserfahrung, Angel-Gruppen, Family Investment Offices, Syndikate, Privatpersonen Beteiligungsfirmen usw. sowie jene Angels und wohlhabenden Einzelpersonen und Gruppen, die dazu neigen, lokal oder in den Bereichen zu investieren, in denen sie über frühere Fachkenntnisse verfügen, testen jedoch das Wasser der Finanzierung wachstumsstarker Start-up-Unternehmen weltweit. Unternehmer (Kapitalnachfrageseite) auf der ganzen Welt stehen vor Finanzierungslücken (Fundraising) zwischen dem, was sie selbst anbieten oder sich mit Freunden und Familien zusammenschließen können, und dem, was Banken, VCs und Private-Equity-Firmen (PE) bereit sind, beizutragen, um loszulegen aber nicht genug, um ausreichende Einnahmen für die Skalierung des Geschäfts zu generieren, insbesondere im Hinblick auf das Bootstrapping und die Vergrößerung kostenintensiver Deep-Tech-Unternehmen. Ziel von TeQatlas ist es, die Finanzierungslücke zwischen dem, was Unternehmer, Freunde und Familie bereitstellen können, und dem, was VCs und PE-Firmen zu investieren bereit sind, zu schließen, um ihnen bei der Überwindung des „Tals des Todes“ zu helfen.

Website: teqatlas.com

