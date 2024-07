Tarta for Companies ist ein KI-gesteuertes Jobsuch- und Bewerbungstool, das den Jobsuchprozess rationalisieren soll. Als persönlicher Jobassistent aggregiert Tarta Stellenangebote aus verschiedenen Quellen und sorgt so für eine umfassende und deduplizierte Sammlung von Jobbörsen und Karriere-Websites, die stündlich aktualisiert wird. Ziel dieser Funktion ist es, den Benutzern Zeit zu sparen und zu verhindern, dass sie potenzielle Chancen verpassen. Das Tool bietet Arbeitssuchenden eine zentrale Plattform, um Beschäftigungsmöglichkeiten in einer Vielzahl von Unternehmen zu erkunden, darunter namhafte Unternehmen wie Tesla, Amazon und Target. Das System betont insbesondere die Bedeutung des Timings bei Bewerbungen, damit Benutzer informiert bleiben und sich zeitnah bewerben können. Tarta interagiert über Befehle in natürlicher Sprache und ermöglicht es Benutzern, auf ihre Vorlieben zugeschnittene Jobsuchen anzufordern. Darüber hinaus erleichtert das Tool die Kommunikation, indem es Benutzer über relevante Stellenangebote informiert und sogar Unterstützung bei der Planung von Vorstellungsgesprächen bietet. Tarta für Unternehmen ist Teil des umfassenderen Tarta-Ökosystems und richtet sich sowohl an einzelne Arbeitssuchende als auch an Unternehmen. Ziel ist es, den Prozess der Jobsuche zu automatisieren und zu verbessern und den Nutzern relevante Möglichkeiten effizient zu präsentieren. Das Tool bietet außerdem ein Chrome/Edge-Plugin für zusätzlichen Komfort und eine Wissensdatenbank für zusätzlichen Support.

Website: tarta.ai

