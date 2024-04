Bei TARGIT bringen wir Fachwissen in wichtige Branchen ein, um unseren Kunden dabei zu helfen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Wir schaffen dauerhaften Mehrwert mit Business Intelligence (BI)- und Analyselösungen, die Ihre individuellen Ziele und die Prozesse unterstützen, die Ihren täglichen Betrieb antreiben. Erleben Sie Liebe auf den ersten Blick mit der TARGIT Decision Suite, unserer umfassenden Business Intelligence (BI)- und Analyseplattform, die intuitiv, vielseitig und für jeden Mitarbeiter zugänglich ist. Mit der TARGIT Decision Suite können Unternehmen Daten besser und schneller als je zuvor integrieren, visualisieren und teilen. Unsere Lösung kombiniert die Kontrolle einer zentralen BI-Lösung mit der Flexibilität einer dezentralen Lösung mit robuster Sicherheit und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus lässt es sich problemlos in Ihre bestehenden Systeme integrieren und passt sich kontinuierlich an Ihre Bedürfnisse an, auch wenn Ihr Unternehmen wächst. Wir wurden von Dresner drei Jahre in Folge als „Global Leader in Vendor Credibility“ und fünf Jahre in Folge von BARC als „Leader in BI Excellence“ ausgezeichnet und sind stolz darauf, unsere Kunden durch kontinuierliche Innovation, aufschlussreiche Empfehlungen und ein Geschäftsmodell, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, zu unterstützen.

