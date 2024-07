Schulungs- und Entwicklungsunternehmen - Beliebteste Apps Beliebteste Zuletzt verwendet

Auf Aus- und Weiterbildung spezialisierte Unternehmen bieten eine ausgelagerte Lösung für die Mitarbeiterschulung an. Sie setzen Entwicklungsstrategien um und führen Schulungen durch, entweder vor Ort oder virtuell. Ihre Dienstleistungen decken ein breites Spektrum ab, darunter allgemeines Geschäftsleben, Compliance, Soft Skills und branchenspezifisches Wissen. Einige bieten auch informelle Schulungen an, die sich auf Bereiche wie Teambuilding konzentrieren. Unternehmen arbeiten mit diesen Anbietern zusammen, um die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter zu verbessern und die Produktivität zu steigern. In der Regel arbeiten die Personalabteilungen eng mit den Schulungs- und Entwicklungsdiensten zusammen, um alle Schulungsmaßnahmen zu planen. Darüber hinaus entscheiden sich einige Unternehmen für Schulungs-E-Learning-Software als Ergänzung bestehender Programme oder als Alternative zum Outsourcing.