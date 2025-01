Lead-Capture-Software - Beliebteste Apps - Pakistan

Leadpipe

leadpipe.com

Alles, was Sie schon immer über Ihre Website-Besucher wissen wollten... ...aber Ihre Analysen haben es Ihnen nie verraten. Zahlen sagen Ihnen, wie viele Besucher es waren. Leadpipe sagt Ihnen, wer. Identifizierung auf Personenebene: Erfahren Sie genau, wer das Unternehmen besucht hat. Rufen Sie Namen, E-Mails und Kollegendaten ab. Sagen Sie nicht voraus, wer Sie besucht hat; Wisse es. Wenn Sie wissen, wer von Microsoft auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen war, wissen Sie genau, wer von der Firma zu Besuch war. Rufen Sie den Namen, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer des Mitarbeiters ab. Zu wissen, wer ihn besucht hat und welche Kontaktinformationen er hat, ist nur ein Teil der Reise des Käufers. Erfahren Sie, welche Seiten der Käufer besucht hat, wie lange er verweilt hat, welche Schlüsselwörter verwendet wurden, und erhalten Sie Reisezusammenfassungen. Pflegen Sie diese Beziehung noch mehr. Kennen Sie die LinkedIn-Adressen Ihrer Besucher, damit Sie nicht nur per E-Mail mit ihnen in Kontakt treten, sondern auch tiefere Beziehungen aufbauen und mehr über Ihre Besucher erfahren können. Erhalten Sie Informationen zu den Kollegen Ihres Besuchers und den Mitarbeiterdaten des Unternehmens, einschließlich Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und LinkedIn-Adressen. Oh, und haben wir schon erwähnt, dass es in unseren Hauptpaketen enthalten ist? Wir verstehen, dass Sie auch Outbound kontaktieren müssen und (noch) nicht jedes ideale Kundenprofil Ihre Website besucht. Erhalten Sie Zugriff auf mehr als 602 Millionen Kontakte, erhalten Sie deren E-Mails, Namen und alle Daten, die Sie für die Kontaktaufnahme benötigen. Unser Ziel ist es, dass Ihr Unternehmen über zuverlässigere und validere Daten verfügt, und nicht, dass Sie eine neue Plattform erlernen müssen. Wir haben das Mundrohr so ​​gestaltet, dass man es einfach einstellen und vergessen kann. Automatisieren Sie Daten und Integrationen mit wenigen Klicks und lassen Sie Informationen automatisch an Ihr CRM senden. Erstbesucher vs. wiederkehrende Besucher, Standort, Verkehrsquellen, engagierte vs. zurückgewiesene Besucher, Geräte, Einstiegs- und Ausstiegsseitendaten. Dies umfasst alles, was für ein vollständiges Verständnis der Käuferreise erforderlich ist, einfach dargestellt. Alle E-Mails, die wir Ihnen senden, sind validiert. Wir bewerten Leads von 40–100. Bei Werten über 40 sind wir sicher, dass die E-Mail gültig ist. unter 40, denken wir, dass es gültig sein könnte und berechnen dafür keine Credits. Du behältst es. Wir stellen Ihnen die Informationen des besuchenden Unternehmens, genaue Mitarbeiterdaten des Unternehmens, eine Mitarbeiterdatenbank, deren LinkedIn-Profile, Telefonnummern und E-Mails zur Verfügung. Zugriff auf eine B2B-Datenbank aller Kontakte auf LinkedIn, einfache Integrationen und leistungsstarke Analysen sind enthalten. All dies wird in einem einfachen Paket angeboten