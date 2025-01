Jobbörsen-Software - Beliebteste Apps - Französisch-Polynesien

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt ist eine globale Einstellungsplattform, die schnell wachsenden Unternehmen hilft, die besten Talente der Welt zu finden, zu engagieren und einzustellen. Unser Algorithmus gleicht Arbeitgebern anhand ihrer spezifischen Anforderungen in allen Ländern, Regionen und Zeitzonen sofort den Talenten zu und nutzt modernste Tools und Lösungen, um ihre nächsten Mitarbeiter zu identifizieren und ihren Einstellungsprozess zu verwalten. Definieren Sie einfach Ihr ideales Kandidatenprofil, lehnen Sie sich zurück und überlassen Sie Snaphunt die schwere Arbeit. Qualifizierte Talente werden automatisch eingeladen, sich auf Ihre Stelle zu bewerben. Sie können auch über personalisierte E-Mails mit relevanten Talenten in Kontakt treten, um Ihre Bewerbungsquote zu steigern. Konzipiert für verteilte Teams: Reduzieren Sie Ihre Einstellungsausgaben um bis zu 80 % und arbeiten Sie bei Ihrer Einstellung nahtlos mit proprietären Tools zusammen, die darauf ausgelegt sind, Ihre Einstellungszeit um 72 % zu verkürzen. Mit Snaphunt können Sie aus einem Talentpool von über 4 Millionen Arbeitssuchenden und einer Sourcing-Reichweite von über 300 Millionen Fachkräften schnell Mitarbeiter für Ihre Onsite-, Hybrid- oder Remote-Rollen einstellen. Die Plattform generiert automatisch benutzerdefinierte Stellenbeschreibungen, 1-Klick-Kandidatenantwortmanagement, vorab aufgezeichnete Videointerviews, Interviewplanung, Interviewfragengenerator, automatische Feedback-Sammlung, automatisierte Referenzprüfung und mehr. Einblicke in die Personalbeschaffung bei jedem Schritt: Kulturtauglich einstellen? Snaphunts proprietäres Assessment „Snapsych“ basiert auf etablierten psychometrischen Modellen, die an den modernen Arbeitsplatz angepasst sind. Die Plattform gibt auch Einblicke in Gehälter und Kündigungsfristen, sodass Sie von Anfang an die besten Talente finden können. Um zu sehen, wie Snaphunt Ihnen beim Erreichen Ihrer Einstellungsziele helfen kann, besuchen Sie: https://snaphunt.com/employers