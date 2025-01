Interne Kommunikationssoftware - Beliebteste Apps - Philippinen

Swit

swit.io

Swit ist der Arbeitsknotenpunkt jedes Teams, der die wesentlichen Elemente der Zusammenarbeit an einem Ort konsolidiert – Aufgaben, Chat, Ziele, Genehmigungen und Integrationen mit Google Workspace und Microsoft 365. Es wurde speziell entwickelt, um die Mitarbeiterverbindung dort zu fördern, wo es darauf ankommt. Bringen Sie Ihr gesamtes Unternehmen auf einer einheitlichen Plattform zusammen, die Kommunikation, Arbeitsmanagement, Aufgabenverfolgung, Zielsetzung und vieles mehr unterstützt! Swit ist flexibel und skalierbar, um den Anforderungen jeder Organisation jeder Größe gerecht zu werden. Ziehen Sie E-Mails per Drag-and-Drop in Kanäle oder konvertieren Sie sie in Aufgabenkarten. Ziehen Sie Aufgabenkarten per Drag-and-Drop in Kanäle oder DMs. Hängen Sie Genehmigungen oder OKRs direkt an Aufgabenkarten an. Erfahren Sie, warum Swit von Organisationen jeder Größe, vom Kleinunternehmen bis zum Großkonzern, so beliebt ist.