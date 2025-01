E-Signatur-Software - Beliebteste Apps - Französisch-Polynesien

GoFormz

GoFormz ist eine Plattform zum Erstellen digitaler Formulare und zum Sammeln von Daten, die von Teams jeder Branche und Größe verwendet wird. Mit dem Online-Formularersteller von GoFormz können Teams entweder vorhandene Formulare digitalisieren oder von Grund auf neue erstellen – kein Code erforderlich. GoFormz ist die einzige digitale Formularlösung, die es Benutzern ermöglicht, eine digitale Version eines vorhandenen Formulars zu erstellen, sodass jeder Benutzer (unabhängig von seinen technischen Kenntnissen) mühelos digitale und Online-Formulare erstellen kann, die seinen individuellen Geschäftsanforderungen entsprechen. Formulare können problemlos mit einer Vielzahl leistungsstarker Felder und Funktionen ausgestattet werden, darunter eSignaturen, Dateianhänge, Tabellen, Checklisten, Sofortberechnungen, Pflichtfelder und viele andere. Ihre digitalen Formulare können auf mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets sowie online von einem Computer aus ausgefüllt werden. Die mobilen GoFormz-Apps sind offline voll funktionsfähig, sodass Benutzer ihre Arbeit ungestört fortsetzen können, egal wie abgelegen ihr Standort ist. Sie können Formulare mit Personen außerhalb Ihrer Organisation teilen, sodass diese diese ausfüllen und Formulare ausfüllen können, auch ohne GoFormz-Login. GoFormz kann auch Routineaufgaben und Arbeitsabläufe automatisieren, wie das Senden ausgefüllter Formulare an bestimmte Kontakte, das Aktualisieren verbundener Datenbanken und Dashboards sowie das Hochladen von Formularen in integrierte Systeme. Durch die Automatisierung dieser Aufgaben können Unternehmen schnell und effizient optimierte Prozesse für Dokumentengenehmigungen, Autorisierungen, Gehaltsabrechnungsaktivitäten, Qualitätssicherung und zahlreiche andere Aktivitäten implementieren. Ihre digitalen Formulare können auch direkt in Ihre anderen Geschäftsanwendungen integriert werden, wie Salesforce, Google Suite, Microsoft 365, Procore, Box und viele mehr. Ausgefüllte digitale Formulare und gesammelte Daten können sofort in entsprechende Tools und Datensätze in verbundenen Systemen hochgeladen werden, und Daten können sogar in Ihre digitalen Formulare zurückgesendet werden, was zu einer verbesserten Kommunikation, verbesserter betrieblicher Effizienz und erhöhter Sichtbarkeit führt. Das preisgekrönte Kundensupport-Team von GoFormz steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, wenn Sie Hilfe benötigen. GoFormz bietet außerdem einen kostenlosen Zertifizierungskurs an, der es Benutzern ermöglicht, schnell die Grundlagen der Plattform zu erlernen und GoFormz-zertifiziert zu werden.