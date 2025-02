E-Mail-Verschlüsselungssoftware - Beliebteste Apps - St. Kitts und Nevis

Paubox

Paubox ist führend in HIPAA -konformen Kommunikations- und Marketinglösungen für Gesundheitsorganisationen. Paubox ist auf der Inc. 5000-Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Privatbesitz aufgeführt und vertraut über 5.000 Gesundheitsorganisationen, einschließlich Adapthealth, Kosten plus Drogen, Gesundheit und Simonmed Imaging. Unsere E -Mail -Lösungen sind Hitrust CSF für den höchsten Sicherheitsstandard zertifiziert und alle ausgehenden E -Mails standardmäßig verschlüsseln. Auf diese Weise können Anbieter direkt mit ihren Patienten aus Google Workspace, Microsoft 365 oder Microsoft Exchange kommunizieren - keine Portale oder Passcodes erforderlich. E -Mail gesendet ist jedes Mal ohne das Risiko eines menschlichen Fehlers. Die Paubox -E -Mail -Suite bietet sichere, HIPAA -konforme E -Mail -Verschlüsselung, Inbound -Sicherheit, Datenverlustprävention, Workflow -Automatisierung und mehr für Gesundheitsorganisationen aller Größen. Erhalten Sie mit Paubox E -Mail -Suite Plus- und Premium -Plänen zusätzliche Sicherheitsfunktionen, um eingehende E -Mail -Bedrohungen zu stoppen. Schützen Sie Ihre E -Mails vor Spam, Viren, Ransomware, Phishing -Angriffen, Datenverletzungen und Datenverlust. Nutzen Sie das Paubox -Marketing, um die Kommunikation von Patienten zu verbessern und Ihr Gesundheitsgeschäft auszubauen. Im Gegensatz zu anderen E -Mail -Marketing -Plattformen ist Paubox Marketing HIPAA -konform und in unserem patentierten Ansatz können E -Mail -Empfänger sichere Nachrichten in ihrem Posteingang wie reguläre E -Mails lesen. Anbieter können Kontakte segmentieren und hochrelevante E -Mail -Kampagnen senden, die mit PHI personalisiert sind. Die Paubox-E-Mail-API integriert HIPAA-konforme E-Mails in Anwendungen von Drittanbietern, um sichere transaktionale Nachrichten problemlos zu senden. Richten Sie mit modernen REST-API- oder SMTP-Optionen schnell eine sichere E-Mail mit Out-of-the-Box- oder benutzerdefinierten API-Integrationen ein. Paubox -SMS ist eine HIPAA -konforme SMS -API, die mit PHI personalisiert werden kann, um das Engagement des Patienten zu verbessern. Wir haben dieselben Prinzipien auf HIPAA-konforme SMS angewendet, die die Paubox-E-Mail-Suite so Patientenfreundlich machen. Die Empfänger müssen keine spezielle App herunterladen oder ein passwortgeschütztes Portal verwenden, um Ihre Textnachrichten zu lesen.