Cloud-Content-Collaboration-Software - Beliebteste Apps - Polen

Cubbit

cubbit.io

Cubbit for Teams ist der SaaS-Cloudspeicher für Unternehmen, der als erster auf eine wissensfreie P2P-Infrastruktur statt auf herkömmliche Rechenzentren setzt. Im Gegensatz zu führenden Cloud-Anbietern bietet es ein Höchstmaß an Datenschutz: Niemand, nicht einmal Cubbit, kann auf die von Ihnen hochgeladenen Daten zugreifen. 1. Cubbit ist die erste Cloud, die drei Sicherheitsebenen bietet: Daten werden mit einem militärischen Protokoll (AES-256) verschlüsselt, in Blöcke aufgeteilt und über das Zero-Knowledge-Netzwerk verteilt. 2. Einfach zu verwenden: Speichern, synchronisieren und teilen Sie im „Drag-and-Drop“-Stil ohne Dateigrößenbeschränkung und gleichzeitig geschützt durch End-to-End-Verschlüsselung. Per Mausklick können Sie Zugriffsberechtigungen erteilen und entziehen. 3. Daten sicher sichern: Mit der selektiven Synchronisierung können Sie entscheiden, welche Dateien nur in der Cloud gespeichert werden sollen (wodurch Speicherplatz frei wird!) und welche Ordner lokal auf Ihrem Computer gespeichert werden sollen. 4. Umweltfreundlich und erschwinglich: Mit Cubbit investieren Sie in Ihre Privatsphäre und nicht in die Wartung einer Serverfarm. Tatsächlich ist dieser Cloud-Speicher im Vergleich zu Mitbewerbern sehr erschwinglich und kostet nur die Hälfte. Die gleiche Tatsache ermöglicht es Ihrem Team, pro 10 TB gespeicherter Daten 400 kg CO2 pro Jahr einzusparen.