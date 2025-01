Cloud-Content-Collaboration-Software - Beliebteste Apps - Pakistan

EZ File Drop

ezfiledrop.com

EZ File Drop ist der einfachste Weg, Dateien zu empfangen. Von irgendjemandem. Mit EZ File Drop kann Ihnen jeder Dateien senden, ohne dass Sie eine App herunterladen, ein Konto erstellen oder sich Gedanken über Dateiberechtigungen machen müssen. Dateien werden direkt auf Ihr Google Drive-, OneDrive-, Dropbox- oder Box-Konto übertragen und automatisch mit so vielen oder so wenigen Informationen organisiert, wie Sie vom Benutzer sammeln möchten. Dateiübermittlungen können direkt in EZ File Drop angezeigt werden, mit Optionen zum Sortieren, Filtern und Herunterladen von Dateien. Sie können sogar eine CSV-Datei mit all diesen Informationen herunterladen. Wenn Sie Google Drive verwenden, können Sie alle Einreichungsdaten automatisch in ein Live-Google Sheet eingeben lassen, um eine leistungsstarke Zusammenarbeit mit Teamkollegen zu ermöglichen. Mit EZ File Drop können Benutzer ganz einfach die perfekte Upload-Lösung für jedes Projekt erstellen, dank einer leistungsstarken Suite hochgradig anpassbarer Tools, einschließlich Sicherheitseinstellungen, Styling- und Branding-Optionen sowie leistungsstarker E-Mail-Benachrichtigungen. EZ File Drop ist mehr als nur eine gebrandete Upload-Seite für Google Drive, Dropbox, Box oder Microsoft OneDrive. Über Ihr Upload-Formular laden Ihre Kunden Dateien einfach per Drag & Drop hoch. Die Dateien werden im Cloud-Speicherordner Ihrer Wahl angezeigt. Es funktioniert sogar auf Mobilgeräten für iOS und Android. EZ File Drop wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von Berufstätigen in einer Vielzahl von Branchen zu erfüllen, darunter Kreative, Content-Ersteller, Rechts- und Buchhaltungsunternehmen, gemeinnützige Organisationen, Baugewerbe und mehr.