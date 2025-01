Kontobasierte Datensoftware - Beliebteste Apps - Französisch-Polynesien

Act-On

act-on.com

Act-On Software bietet Lösungen, die es Marketingfachleuten ermöglichen, in jeder Phase des Kundenlebenszyklus Marketingziele zu erreichen. Act-On macht Kundendaten umsetzbar, damit Vermarkter große Träume haben und intelligente, effektive Marketing-Automatisierungsprogramme entwickeln können, um ihr Geschäft auszubauen und einen höheren Customer Lifetime Value zu generieren – und das alles mit der schnellsten Time-to-Value. Holen Sie sich eine Demo: https://act-on.com/demo/ Act-On ermöglicht es Vermarktern: • Ihr Geschäft durch B2B-Nachfragegenerierung, B2C-Verkäufe und -Transaktionen sowie Kundenmarketingfunktionen in großem Maßstab auszubauen und zu erweitern. Orchestrieren und optimieren Sie die gesamte Customer Journey – von der Bekanntheit bis zur Interessenvertretung – indem Sie ein kontinuierliches, individuelles Engagement aufbauen, das Besucher in Interessenten, Interessenten in qualifizierte Leads und qualifizierte Leads in lebenslange Kunden verwandelt. • Bieten Sie außergewöhnliche Markenerlebnisse im gesamten Kundenlebenszyklus, indem Sie Kaufprozesse automatisieren, Kommunikation und Kampagnen personalisieren und die Markenaffinität und -treue verbessern. Nutzen Sie die automatisierten Funktionen von Act-On, um neue Interessenten zu gewinnen, Ihre Kontakte einzubinden und Leads zu häufigeren und lukrativeren Kaufentscheidungen zu führen. • Fördern Sie die messbare Produktakzeptanz und Kundenbindung durch die Durchführung umfassender Onboarding- und Schulungsprogramme, Produktakzeptanz- und Kundenbindungsstrategien sowie Werbeaktionen für neue Produkte und Dienstleistungen. Von neuen Kontakten bis hin zu treuen Partnern – Sie können Act-On nutzen, um Ihr Publikum einzubeziehen, es zu Markenbotschaftern zu machen und es dazu zu bringen, wiederzukommen, um mehr zu erfahren. Mit interaktiven und dynamischen Berichten und Analysen zur Bewertung, Darstellung und Verbesserung der Leistung ist die Act-On-Plattform darauf ausgelegt, Wachstumsmarketingwert für Unternehmen und Vermarkter jeder Größe, Form, Standort und Größenordnung zu liefern. Zu den Funktionen der Plattform gehören: • Automatisierte und anpassbare Kaufprozesse • ​​Tiefe Integrationen mit führenden CRM-Systemen und Webkonferenzen • Nachverfolgung des Website-Besucher-Engagements und Absichtsberichte • Dynamische Lead-Bewertung, -Segmentierung und -Pflege • Zuhören, Prospektion, Veröffentlichung und Interessenvertretung in sozialen Medien • Einfach -zur Gestaltung von Webformularen, Landingpages und E-Mail-Vorlagen • Ereignisgesteuerter und transaktionaler E-Mail-Versand • Aktive kontaktbasierte Preisgestaltung für tatsächliche Nutzungsabrechnung Wir bekommen Marketing. Wir verstehen Ihre Herausforderungen. Und wir sind hier, um Ihnen dabei zu helfen, bei jedem Kunden und jeder Kampagne hervorragende Leistungen zu erbringen.