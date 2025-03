A/B-Testsoftware - Beliebteste Apps

Justuno

justuno.com

Die Konvertierungstools von Justuno umfassen Lead-Erfassung (SMS und E-Mail), Exit-Angebote, Warenkorbabbrüche, Banner, Produktempfehlungen und mehr, um die ultimative Konvertierungsreise zu erstellen, die dem richtigen Käufer zur richtigen Zeit die richtige Botschaft übermittelt. - Sammeln Sie mehr Zero- und First-Party-Daten und übertragen Sie sie auf Ihre vorhandenen Marketing-Tools (wir haben mehr als 100 Integrationen, Tendenz steigend). - Branchenführende E-Mail- und SMS-Lead-Erfassung (zweistufig, „Tap-to-Text“ und mehr) für optimales Wachstum - Über 80 erweiterte Targeting-Regeln, darunter Geo-Targeting (bis zur Postleitzahl), Exit-Absicht, Warenkorbinhalt, Traffic-Quelle und mehr - Führen Sie A/B-Tests durch, um Kampagnen zu optimieren - Verwenden Sie Produktempfehlungen überall auf Ihrer Website, einschließlich Upsells, Cross-Selling, Bestseller, kürzlich durchsuchte Produkte und mehr – Greifen Sie auf eine vorgefertigte Vorlagenbibliothek für über 200 Designs von branchenführenden Partnern und uns selbst zu, um sofort loszulegen. Auf der Suche nach mehr? - Erhöhen Sie den durchschnittlichen Bestellwert: Mit dynamischen Versandbannern, In-Cart-/Checkout-Empfehlungen und mehr - Überwachen Sie die Leistung in Echtzeit: Das Analyse-Dashboard von Justuno liefert umsetzbare Erkenntnisse in Echtzeit, damit Ihre Kampagnen optimal bleiben - Erweitern Sie E-Mail- und SMS-Listen: Durch die Integration von Justuno mit branchenführenden SMS- und ESP-Anbietern können Sie E-Mail- und SMS-Opt-Ins gleichzeitig an Ihre Plattformen senden, zweistufige Lead-Formulare erstellen, Tap-to-Text-Opt-Ins auf Mobilgeräten verwenden und vieles mehr – Erstellen Sie mobilfreundliche Produkte Erlebnisse: Konvertieren Sie mehr Ihrer mobilen Website-Besucher mit optimierten mobilen Werbeaktionen, die den Best Practices von Google entsprechen – Verbesserter ROI für bezahlte Medien: Die Audience Sync-Funktionen von Justuno synchronisieren Ihre Abonnentenlisten stündlich für aktuelles Re-Targeting und Neukundengewinnung, um die Kampagnenleistung zu maximieren – Versteckte Felder: Sammeln Sie zusätzliche Informationen von Besuchern wie UTM-Informationen, IP-Adresse, erste URL, auf der Sie gelandet sind, verwendeter Gutscheincode usw.). Kombinieren Sie dies mit Opt-Ins für maximale Personalisierung in automatisierten Abläufen. - Suchen Sie nach einer Lösung für Ihren Headless Store? Justuno unterstützt Headless-Websites für Marken, die das ultimative Front-End-Erlebnis schaffen müssen. Kontaktieren Sie uns für Details!