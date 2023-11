Passen Sie die Größe Ihrer Videos automatisch an. Ändern Sie ganz einfach die Größe Ihrer Videos von horizontal auf vertikal – keine Anmeldung erforderlich! Superframe passt die Zuschneideposition dynamisch an, indem es die wichtigen Objekte in einer Szene identifiziert und verfolgt.

Website: superframe.app

