Stockpulse ist ein auf künstlicher Intelligenz (KI) basierendes Tool, das auf die Analyse von Finanznachrichten und Communities spezialisiert ist. Es nutzt Funktionen wie große Sprachmodelle, um Erkenntnisse aus einer Vielzahl von Finanzmedienquellen bereitzustellen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für verschiedene Sektoren an, darunter quantitative Vermögensverwaltung, Broker, Börsen und Finanzaufsichtsbehörden, Private Equity und Family Offices, Reputationsmanagement, Kryptowährungsmärkte und Cyber ​​Intelligence. Das Tool verfügt über verschiedene Lösungen wie Datensätze, LLM-Trainingsdatensätze, automatisierte KI-Berichte, KI-Alpha-Signale, Branchenanalysator sowie Crime & Cyber ​​Intelligence. Stockpulse unterstützt die datengesteuerte, quantitative Entscheidungsfindung für ein breites Spektrum von Teilnehmern an den Finanzmärkten, indem es alternative Daten aus weltweiten Online-Quellen mithilfe von KI- und maschinellen Lernmethoden sammelt, analysiert und verknüpft. Es konzentriert sich auch auf die Stimmungsanalyse, um die kollektive Benutzeraktivität in sozialen Medien zu nutzen, und bietet einzigartige Sätze von KI- und Deep-Learning-Tools, um die Wettbewerbsvorteile seiner Benutzer zu erhöhen.

Website: stockpulse.ai

